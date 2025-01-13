全職壓力大 研究：不良管理下員工憂鬱症風險增3倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北13日電）職場霸凌事件頻傳，很多人知道長時間工作是死於心血管疾病或中風危險因素，澳洲研究證實，不重視員工心理健康的職場環境，當出現不良管理，全職員工憂鬱症風險增加3倍。

這是1篇「英國醫學期刊」在2021年6月發表的研究，由南澳大學、全球首個專注於職場心理健康與安全的研究平台「心理社會安全氣候觀測平台」主導，研究對象為1084名全職澳洲人，來自廣泛職業及行業，61%為男性、平均年齡47歲。

結果發現，在不重視員工心理健康、不良管理公司工作的全職員工，罹患憂鬱症風險增加了3倍；另外，雖然熱情及忠誠的員工受到重視，但長時間工作同樣可能會導致憂鬱，若工作場所很少關注男性心理健康，他們也更有可能變得憂鬱。

還有1篇發表在「歐洲工作與組織心理學期刊」論文指出，用於描述保護工作者心理健康及安全的管理實務、溝通及參與系統「心理社會安全氛圍」較低，是職場霸凌與情緒倦怠重要預測因素，霸凌行為會對受害者產生負面影響，對施暴者及目睹行為的團隊成員也有負面影響。

常見霸凌行為有揶揄嘲笑、言語恐嚇、咆哮、貶低羞辱或孤立等，職場被霸凌者可能出現恐懼、焦慮、自責、失眠、有較多負面情緒與想法，進而影響工作表現及日常生活。衛生福利部嘉南療養院臨床心理師杜家興今天透過新聞稿分析上述研究，提醒職場男性心理健康往往被忽視。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

杜家興說，男性在社會中常被期待要堅強、壓抑情緒，難以表達壓力及向外求助，轉而由行為變化、身體症狀、逃避工作等方式應對壓力；建議擔任主管階層者應以尊重及同理態度傾聽下屬困擾及需求，避免批判或輕視，鼓勵被霸凌員工尋求協助後，可考慮轉職到更健康工作環境。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說，職場霸凌往往來自上對下關係，企業組織應加以預防，如列入工作準則，多包容員工，允許可能犯錯，避免指責文化，甚至設立申訴專線提供檢舉等；企業主在追求成本效益同時，將員工心理健康視為首要任務，創造友善工作環境。（編輯：陳仁華）1140113