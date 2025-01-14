台中男進食未咬碎 5公分大香菇釀腸阻塞開刀取出

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中14日電）台中40多歲張姓男子因牙口不好，吃飯時把直徑5公分的半朵香菇吞下肚，後因肚子不舒服脹氣，一吃東西就吐，就醫發現腸內卡異物，開刀取出切一半香菇，術後恢復健康。

李綜合醫院今天發布新聞稿，外科主治醫師許明賢指出，患者到院時，自述肚子只有輕微脹痛，檢查後沒有腹膜炎、發燒，但發現小腸中段卡著一個異物，起先採用保守療法，用鼻胃管減壓、打點滴補充電解質，試圖讓異物自動消化排出來，但過了4天都沒改善，最後手術取出異物，竟是直徑約5公分大香菇。

許明賢說，患者腹部曾開刀，導致腸子沾黏，腸子比較狹窄，進食時如果沒有把食物咬碎，直接吞下肚，增加腸阻塞可能；一般人消化正常，若誤食異物、沒咬碎的食物，進入腸胃後可自行排出體外，除非腸子太小、異物阻塞太嚴重，才會出現腸阻塞，但是如果吃進魚骨、雞骨等尖銳食物，可能造成腸穿孔。

透過 Google News 追蹤中央社

許明賢形容，腸阻塞有如高速公路塞車一樣，腸子前面不通就回堵，每天一個人的胃液、消化液、膽汁分泌1000多cc，到小腸、大腸才會吸收，若塞住會有一陣一陣肚絞痛，伴隨腹脹、腹痛、嘔吐情形，腸阻塞若未及早發現治療，恐會造成腸穿孔，引發腹膜炎及嚴重感染，甚至威脅生命健康。

許明賢表示，腸阻塞的高危險群包括腹部曾手術的患者、經常性便秘、腸沾黏、年紀大長輩、疝氣、腹部有腫瘤等患者，咽喉、幽門及小腸與大腸交界的迴盲瓣都是容易卡住的部分；要避免腸阻塞發生，患者吃東西應慢一點、咬碎再吞下肚，或吃比較好消化的東西。（編輯：陳仁華）1140114