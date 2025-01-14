加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

阿里山公路梅花大爆發山櫻花也紅了 遊客美不勝收

2025/1/14 14:24（1/14 15:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿里山公路沿線從觸口至隙頂路段，沿途梅花已盛開，遠遠一看就是整棵雪白，接近龍美路段山櫻花也綻放，公路兩側紅、白爭豔。中央社記者蔡智明攝 114年1月14日
阿里山公路沿線從觸口至隙頂路段，沿途梅花已盛開，遠遠一看就是整棵雪白，接近龍美路段山櫻花也綻放，公路兩側紅、白爭豔。中央社記者蔡智明攝 114年1月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣14日電）阿里山公路從37K開始到隙頂路段，沿途梅花已盛開，接近龍美路段山櫻花也開了，白花、紅花相間，美不勝收，今天往阿里山的遊客路過，紛紛下車記錄美景。

阿里山攝影達人黃源明近日在臉書（Facebook）粉專「漫步在雲端的阿里山」貼文說，目前台灣各地梅園紛紛梅花大爆發，阿里山公路（台18線）也不例外。

黃源明說，阿里山公路沿線從觸口至隙頂路段，梅花大都以行道樹分布，今年花況不錯，已經盛開的梅花，遠遠一看就是整棵雪白，部分梅樹仍含苞待放，預估再過幾天，花況會更好。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除了梅花，從阿里山公路49K往上行，更可看到山櫻花開，公路兩側有整團白花、紅花，美不勝收，吸引路過遊客紛紛停車欣賞美景，拍照留念。

嘉義縣文化觀光局指出，遊客也可到梅山鄉梅山公園賞梅，目前3000株梅花已綻放5成；另外提醒遊客，阿里山公路路窄，必須找有停車位的地方停車，再下車賞花，勿看到路旁有花，就任意停車，安全第一。（編輯：陳仁華）1140114

#阿里山
#黃源明
#嘉義縣文化觀光局
黃源明
冷氣團報到阿里山楓葉加速轉紅 最佳觀賞時節阿里山楓紅較往年延後 估12月初才見美景
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

106
更多編輯台推薦新聞：