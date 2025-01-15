中火春安勞檢 22違規、停工2處共裁罰逾百萬

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（中央社記者蘇木春台中15日電）勞動部今天與中市府前往台電台中發電廠，實施歲末春安聯合檢查，共發現違規22項、停工2處，共裁罰新台幣106萬元；台電公司表示，已請施工廠商立即改善，以維護現場工作人員安全。

勞動部今天舉行民國114年全國北、中、南區同步實施歲末春安聯合檢查，中部場由勞動部次長李健鴻、中市府副秘書長張大春、中市勞工局副局長羅群穆等人，前往台灣電力公司台中發電廠，針對9號、10號機組興建中防空污設施檢查。

李健鴻會中表示，中火是國內擁有最大發電量的電廠，但過去3年來曾發生過重大職災事件，因此中區選定中火作為加強職安的場所，進行勞動安全檢查。

李健鴻說，勞動部將高空墜落列為打擊重要目標，盡最大力量減少高空墜落相關職災，中火勒令停工的2處，也是希望避免類似職災事件，盼台電盡快改善。

勞動部職業安全衛生署副署長萬榮富指出表示，檢查結果共發現違規22項、停工2處，共裁罰106萬元，並針對高空2米安全防護措施、海風大鏽蝕牆面與鋼條散落於地做出職災警示，要求農曆春節前改善完成。

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台電公司今天透過文字稿表示，有關今天勞動部職業安全衛生署赴台中電廠稽查發現缺失，已請施工廠商立即實施改善，並加強監控作業安全及管理，以維護現場工作人員安全。

張大春說，市府將持續配合輔導改善，協助勞工遵守職安相關規定，也盼業主能重視勞動條件，對於春節期間勞工的工作時數及休假均能妥善規劃；歲末春安期間，針對各行業高風險事業單位，實施200場次專案檢查，並要求事業單位對場區內高風險作業，落實危害風險辨識、評估及控制。（編輯：陳仁華）1140115