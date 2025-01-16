高鐵車廂螢幕顯示面積增5倍 列車資訊看更清楚

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（中央社記者汪淑芬台北16日電）台灣高鐵今天表示，列車多項服務設施陸續更新；其中，車廂內部資訊顯示器畫質升級，且螢幕顯示面積較原本增加5倍，旅客可以看得更清楚相關列車資訊。

台灣高鐵說，從原有車廂的LED螢幕升級成國產4K高畫質液晶螢幕，顯示面積較原本增加5倍，讓車次資訊辨識度更高，同時提供超廣域視角170度以上，方便車廂內各個位置的旅客可以清楚閱讀車次、跑馬訊息等。第一組安裝完成的列車，今天上線服務，後續也將依照排程陸續更換。

另外，高鐵車廂外部資訊顯示器從原有三色LED變更為LED全彩螢幕，提供超廣域視角170度以上，方便旅客辨別車次資訊。

遮光簾部分，台灣高鐵與國內廠商合作研發，融入ESG理念，開發兼具舒適與節能效果的遮光簾，遮光率從原先約67%，大幅提升為92%至95%，除可遮擋陽光提升舒適度外，進一步減少陽光照射產生的熱能，降低車廂內溫度，有助部分空調的節能效果。

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台灣高鐵說，遮光簾布料外觀，參考台灣多種原生植物，設計出葉脈紋路圖案，讓旅客在視覺上，可以感受大自然的親和氛圍。

台灣高鐵也將改裝車廂廁所，室內配備三合一鏡台（給皂、給水、清消液）以及高質感洗手盆，搭配LED柔光照明、防滑地板等設計，整體採舒適風格。（編輯：陳政偉）1140116