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美台避免雙重課稅法案捲土重來 獲眾議院高票通過
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早安世界》尹錫悅被逮捕 韓國現任總統首例

2025/1/16 07:18（1/16 07:29 更新）
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韓國戒嚴聯合偵查組15日逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。圖為尹錫悅支持者15日聚集總統官邸前聲援。（共同社）
韓國戒嚴聯合偵查組15日逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。圖為尹錫悅支持者15日聚集總統官邸前聲援。（共同社）
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今晨最新

尹錫悅被逮捕 韓國現任總統首例

韓國戒嚴聯合偵查組15日逮捕總統尹錫悅，成為韓國憲政史上首例現職總統被逮捕。尹錫悅表示，接受調查不代表承認公調處具有調查權及相關程序，是為了避免發生流血事件才接受。由於逮捕令時限僅48小時，公調處可能進一步向法院聲請拘留令。尹錫悅辯護律師表示，對於今日將舉行的彈劾案第2次開庭，若彈劾案相關爭議都解決，尹錫悅才會出席。（看完整報導

美眾議院通過法案 限制跨性別學生參與體育競賽

川普近日矢言於上任首日「停止跨性別精神錯亂」，承諾不讓男性參加女子體育，並強調政府政策「將只有兩種性別：男性和女性」。美國聯邦眾議院15日通過「2025年體育運動中的婦女和女孩保護法」，對沒有遵守規定的學校扣留聯邦資金，實質上禁止跨性別女孩與婦女參與學校體育競賽。法案在共和黨人把持的眾議院以218票贊成、206票反對通過。目前還不清楚參院民主黨人是否將支持這項法案。（看完整報導

禁令逼近 TikTok向在美員工保證繼續支薪

熱門短影音平台TikTok公司高層表示，即使美國最高法院未推翻「不賣就禁」新法，TikTok仍繼續向在美員工支付薪資。美國國會議員上週呼籲將不賣就禁的新法期限延後，最高法院似乎仍傾向維持去年4月通過的新法。若最高法院未在19日前阻擋這項新法，蘋果或谷歌應用程式商店將不能再下載TikTok，但現有用戶仍可在一段時間內繼續使用這個應用程式。（看完整報導

新北宜苗白天10度以下 冷氣團18日減弱各地上午高溫逾20度

氣象署表示，今天竹苗以北仍要留意局部攝氏10度低溫，其中苗栗、新北及宜蘭白天高溫可能持續10度或以下、整天偏冷。這波大陸冷氣團影響至18日清晨，受到輻射冷卻影響，西半部約低溫約11至14度，花東約15度；白天高溫北部、東北部約20度，中南部23、24度；預估22日之前氣溫變化變化不大。（看完整報導

饗饗信義店疑食物中毒案 專家：諾羅病毒機率較高

饗饗信義店疑食物中毒案，個案驗出諾羅病毒、手部檢體則驗出仙人掌桿菌。毒物專家楊振昌分析，初步觀察有症狀患者幾乎都吃過生魚片等生鮮食物，從流行病學調查結果和患者臨床狀況看來，較高機率是諾羅病毒引起。雖不能完全排除仙人掌桿菌的影響，但可能角色較不重要。（看完整報導

鼎越自砍京華城20%爭議容獎 李四川：3個月內完成建照變更

北市副市長李四川表示，建管處接到鼎越公司函文願暫緩辦理20%爭議容積獎勵。李四川指出，建照變更期限還要經過結構外審跟都市設計審查等，3個月內會完成。若執行上、程序上或法令適用有不當，工程有爛尾樓或影響公安疑慮等狀況，將由市府強制執行變更建照，但現階段鼎越自己就願意變更。中石化、鼎越表示，為避免工程延宕以及浪費社會資源，先暫緩合法取得的20%獎勵容積部分工程，同時強調並未拋棄20%獎勵容積。對此藍、綠議員分別認為，這是貪心不足蛇吞象寫照，「內行騙外行、以拖待變」。（看完整報導

梁育誌殺長榮外籍生更一審認定無教化可能 釋憲後首次一致決判死

男子梁育誌涉殺害長榮大學馬來西亞籍女大生案，更一審仍判死，此案是死刑釋憲後判死首例。高雄高分院說明判決理由為被告長時間計畫預謀犯罪、犯罪手段殘忍。合議庭批梁育誌有反社會型人格障礙症個性及傾向，考量復歸社會後性侵害再犯風險高，認為必須剝奪被告生命，判處梁育誌死刑，褫奪公權終身。（看完整報導

防範海底電纜遭破壞 國防部劃設重點監視區

野柳東北方海域海底電纜日前遭疑似中國背景的貨輪損壞，引起各界關注。國防部15日表示，會依據海底電纜位置，在宜蘭頭城、淡水等鋪設海底電纜海域，劃設重點監視區，運用雷達及電子情蒐等，加強區域監控和水面目標掌握。當雷達發現海纜周遭海域有船隻滯留，或航速異常變換、航跡可疑時，會立即通報作戰中心，並同步通報海巡署派遣兵力執行相關執法作為。（看完整報導

山雀T1成功升空 將驗證台灣太空中心立方衛星設計製造能力

由國家太空中心自製、搭載通訊實驗酬載的立方衛星山雀T1，15日搭乘SpaceX火箭Transporter-12航班，自美西范登堡空軍基地升空，與台灣成功通聯。這次發射主要在驗證TASA的立方衛星本體設計製造能力，若衛星姿態穩定，可進一步進行通訊實驗與船舶交通自動辨識系統測試。山雀計畫通過太空環境驗證後，將有助縮短產學界研發時程，提升台灣在國際太空領域的競爭力。（看完整報導

12強冠軍郵票22日發行 明信片抽獎5人可合影球星

中華郵政公司將於22日舉行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽冠軍紀念郵票」發行典禮，先前辦理「明信片×TEAM TAIWAN」抽獎活動收到7550張明信片，其中5人可與12強球星合影。中華郵政表示，尚未參加的民眾仍可在24日前購買活動限定明信片，寫下祝福並寄至「100900台北北門郵局第100號信箱 明信片×TEAM TAIWAN活動小組收」，明信片於活動結束後將轉交留作珍貴紀念。（看完整報導

開箱老照片》台元女子籃球隊成立

1973年1月16日台元紡織公司在台北南京東路會議室成立台元女子籃球隊，由董事長吳舜文授旗給領隊王孝琴。裕隆集團長期投入資源支持台灣籃球，不但第一個成立男子籃球隊的民間企業，1973年更接收當時搖搖欲墜的聯勤「忠勤」女籃，更名為台元紡織女籃。2支球隊孕育出台灣無數男、女籃球國手和優秀教練人才。（看完整報導

Podcast》川普下週重返白宮 就職典禮重點搶先看

第60屆美國總統就職典禮將於1月20日在美國首都華府國會山莊前草坪舉行，川普將再度就任成為美國第47位總統。川普2.0新時代將如何影響美國發展及全球政治、外交和經濟走向，舉世關注。本集節目邀請中央社駐華盛頓特派員石秀娟，從華府街頭的氛圍，到典禮中各個環節，與聽眾分享其中的細節及涵義。（收聽Podcast

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