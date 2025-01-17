台大整修新月台成社區地標 文創商品賣到缺貨

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（中央社記者陳至中台北17日電）台灣大學將位於新生南路側門的「新月台」整修，開闢紀念用品店和咖啡廳，受到校友、社區民眾歡迎，甚至抱怨開店時間太晚、關店太早，棒球外套、登機箱等文創商品也經常賣到缺貨。

近年台灣各大專院校越來越多元化經營，並結合社區營造，讓師生創意有更多機會展示。例如政治大學在校門口旁就設有校友服務中心，同時也販售紀念商品。

台大副校長丁詩同今天接受媒體聯訪表示，海外知名大學都有自己的紀念品店，台大過去比較缺乏這樣的空間。於是在利百代公司董事長門田明輝的實物捐贈下，歷時半年完成整修，將新月台打造成NTU Hub & Store紀念品旗艦店，去年（民國113年）底正式開幕。

整修完成的新月台，一樓是紀念品店，二樓則是咖啡廳，可以作為師生展示作品、討論創意的空間，並不定期舉辦「作東新月台」活動，創造更多交流機會。

丁詩同表示，「新月台」位於側門，取名有交流和啟程的意涵。師生、校友、社區民眾來到台大，有的一待就是好幾年，也有的是路過1、2天，都希望透過這個空間，留下美好的記憶，「當然也可以帶一些紀念品走。」

台大紀念品籌備辦公室執行長陳玉慧表示，目前已陸續開發出許多台大文創紀念商品，其中台大百歲紀念棒球外套，第一批300件一販售就被「秒殺」，現在只能預購。

一件由學生設計的帽T也非常受歡迎，NTU三個大字結合大門、杜鵑花、傅鐘、腳踏車等校園元素，是銷售第一名的商品。

另一個受歡迎的100週年紀念品是濾掛式咖啡包，裡面有深烘焙、淺烘焙兩種，象徵台大百年的深厚底蘊，以及以清新的氣象邁向未來。

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台大校園除了是師生研究、學習的場所，也是社區民眾散步的好去處。新月台鄰近運動場，開幕每天人潮不少，甚至有民眾抱怨每天開店時間太晚（早上10時開店），應該再提早到7、8時，讓早起的民眾晨運後，可以有個場所喝咖啡、稍作休息。

學生則希望開晚一點（目前傍晚6時打烊），讓課後活動有一個更好的場所。丁詩同說，會評估營運情形，並考量人力，未來可能再調整營運時間。（編輯：陳政偉）1140117