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台鐵環島之星盟旅號亮相 三麗鷗明星添童趣

2025/1/17 19:44（1/17 19:56 更新）
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台灣唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」邁入第17個年頭，目前由易遊網取得營運權，攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號」彩繪列車，17日公開亮相。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月17日
台灣唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」邁入第17個年頭，目前由易遊網取得營運權，攜手三麗鷗家族推出全新「環島之星萌旅號」彩繪列車，17日公開亮相。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年1月17日
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（中央社記者汪淑芬台北17日電）台灣唯一繞行全台的台鐵觀光列車「環島之星」，今年邁入第17年，目前由易遊網取得營權，易遊網與三麗鷗家族合作推出全新「環島之星萌旅號」今天亮相，塗裝與設施充滿童趣。

易遊網發布新聞稿，「環島之星萌旅號」18日起正式營運，列車塗裝採繽紛的粉嫩配色，展現美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、蛋黃哥及人魚漢頓等六大三麗鷗家族明星的個性與趣味，相關旋程可至易遊網的站預訂。

易遊網說，「環島之星」擁有豐富多元的車廂設施、寬敞舒適的座位空間並結合在地特色美饌，透過最低一人成行的彈性銷售模式，讓旅客可隨時出發啟航。

先前推出的「環島之星夢想號」廣受好評，台鐵統計，至今累計吸引20萬人次搭乘，估計全新登場的「環島之星萌旅號」將吸引超過25萬人次。

「環島之星萌旅號」更巧妙融入鵝鑾鼻燈塔、台東熱氣球、珍珠奶茶與芒果冰等多個台灣著名景點與美食元素，展現台灣豐富的人文風情。寬敞舒適的商務車廂則配有四款不同主題設計與360度旋轉的豪華座椅，讓列車從裡到外可愛再升級，另有專屬文件夾、限定造型與角色明信片、行李箱貼紙及紀念原子筆等多項周邊產品，讓旅客可以將三麗鷗家族明星一次收藏帶回家。

易遊網說，環島之星萌旅號也升級廣受旅客喜愛的尋寶挑戰，於活動車廂內巧妙隱藏10個美樂蒂與酷洛米等三麗鷗明星的身影，旅客可以拿起放大鏡，化身偵探尋找這些可愛的角色，享盡尋寶樂趣，成功挑戰的旅客還可獲贈萌旅號特製米果點心。

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另外，車廂也設置卡拉OK，每月更新中、英、日流行金曲與經典老歌，讓旅客可在車廂內一展歌喉，還有專屬拍貼機與扭蛋機體驗。

易遊網說，環島之星萌旅號特別與地方經典美食合作客製化餐盒，讓旅客能在列車上品嚐國民三明治洪瑞珍、傳承三代的嘉義郭家火雞肉飯與花蓮阿美族竹筒九宮格餐盒，每款餐盒外觀設計三麗鷗可愛角色，並搭配精選在地小農好茶。（編輯：林恕暉）1140117

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