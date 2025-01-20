春節買年貨 內政部推薦農業合作社本土特產禮盒

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（中央社記者高華謙台北20日電）農曆春節將至，內政部說，除了一般市場通路產品，推薦「台灣農業合作社聯合社」與「台灣省青果運銷合作社」等國內農業合作社，在年節前都有推出品質優良且價格實惠的本土農特產品禮盒，讓大家吃得安心。

內政部今天發布新聞稿表示，合作社是一群在經濟上有共同需求的人，透過民主治理方式，謀求共同經濟利益與改善生活的事業體。台灣目前將近4000個合作社，業務類型多元，其中農業合作社是各小農集結，透過合作社經營模式，降低生產運銷成本，提升議價能力，進而有效提升經濟所得。

內政部表示，隨農曆春節將至，除了一般市場通路的產品，也特別推薦「台灣農業合作社聯合社」、「台灣省青果運銷合作社」、「台灣省嘉南羊乳運銷合作社」及「台灣主婦聯盟生活消費合作社」等國內農業合作社，在年節前都有推出各式品質優良且價格實惠的本土農特產品禮盒。

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內政部說，另還有照顧服務、教學與理貨等專業人士或勞動者組成的勞動合作社、發揮共同購買力量改變世界的消費合作社、從商業發電模式另闢蹊徑的綠電生產合作社、透過共居實現資源共享價值的住宅公用合作社等，凸顯台灣公民社會與合作理念日漸蓬勃發展。

內政部指出，聯合國大會宣布2025年為「第2次國際合作社年」，呼籲各國政府配合國際倡議，建立良好合作社創業生態系統。內政部除會持續透過合作社扶助獎勵措施，鼓勵更多具共同理念與經濟需求的民眾投入合作事業行列，今年起也規劃推動為期4年「合作事業振興發展計畫」，藉育成輔導、人才培育、挹注資源、提升社會大眾認識與國際交流等工作扶植更多合作事業。（編輯：翟思嘉）1140120