嘉義地震卓揆視察台南災情 承諾安心措施絕不會少

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）行政院長卓榮泰今天下午前往台南玉井、楠西，了解地震災害表示，「安全、過年、復建」為最重要3件事，無論立法院與行政院如何討論預算，應有災後安心措施絕不會少。

今天凌晨嘉義大埔鄉發生芮氏規模6.4地震，台南楠西區與玉井區出現多起房屋災損，部分居民暫時撤離家園，自行依親或接受安置，卓榮泰下午先後前往玉井區受損民宅大樓、楠西國小、楠西受損平房住宅區等地視察。

卓榮泰在玉井區聽取市府簡報後表示，地震後第一時間就要求經濟部與油、電、糖、水等相關單位掌握狀況，很快就讓這幾個民生所需恢復正常，而道路受損、民宅損失等狀況，也由台南市府協助統計處理。

他說，無論最近立法院與行政院如何討論預算問題，大家可以放心，政府為人民遭受天災後提供應有的安心措施絕不會少，台南市長黃偉哲已提到，2016年0206震災善款還有一些可使用，也會用在刀口上，若需要中央協助，將全力安排。

卓榮泰表示，今天凌晨起就有大批警消、醫護、軍警等公務人員協助救災，除了代表政府致謝，也希望大家放心，雖然預算被刪減，政府仍會想方設法，讓公務員得到應有的尊嚴及照顧。

他說，目前處理最重要的3件事，首先是「安全」，還好天災造成損害較小，但不少民眾受到驚嚇，會盡力慰問、安撫；第2件是「過年」，受災戶除了自行依親者，接受安置者可在過年期間協助安排飯店、旅館等更舒適場所，讓災民可以溫暖、安心過好年。

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卓榮泰指出，第3件是「復建」，包括受損大樓、民宅、校園建物等安全結構，一定要經過專業技師最嚴謹認證，確認安全無虞後，才能讓住戶或學校師生回歸使用。

卓榮泰隨後前往楠西國小勘災，再到楠西老人文康中心慰問接受安置民眾；他說，未來若在復建過程中有物料、專業等問題須協助，政府都會全力安排，在最短時間內復原。（編輯：陳仁華）1140121