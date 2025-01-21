美退WHO 醫界聯盟：台灣在「新平衡」獲更多機會

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）美國總統川普就職首日率美退出WHO，台灣醫界聯盟基金會今天說，因川普帶來的全球改革而有更多機會，讓台灣的影響與領導力在全球衛生的「新平衡」中被放大，獲得更多國際經驗與技術，推進醫藥衛生進步、保護民眾健康。

川普今天宣誓就任美國第47位總統，藉就職演說與火速簽署數十道政令、公告，大幅翻轉拜登政府諸多政策，包含率美退出巴黎氣候協定、世界衛生組織（WHO）、暫緩TikTok禁令75天等。

台灣醫界聯盟基金會全球衛生研究中心傍晚透過新聞稿指出：「川普的退出是對WHO治理的不信任票。」

醫界聯盟基金會執行長林世嘉表示，美國為WHO的最大單一捐款方，2024年占WHO總資金的14.53%、中國僅占0.35%，但從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行爆發、疫情全球蔓延，乃至近年龜步進行的病毒溯源研究，WHO始終缺乏魄力，無法令中國開放原始數據和病原體樣本，讓科學界進行公開透明的研究，甚至支持中國所提出的疫情起源觀點。

相較之下，林世嘉指出，疫情中，美國展現極高領導力，前任美國總統拜登於2021年召開全球COVID-19高峰會，成功籌集32億美元（約新台幣1048億元）防疫資金，遠多於同一期間WHO收到的捐款（僅約2億美元），顯見美國較WHO更能號召全球合作。

因此，林世嘉認為，川普下一步可能試圖重建一個沒有中國影響力的全球衛生架構，以重振並兌現美國的影響力，可能將整合美國和信任的合作夥伴，建立新「全球衛生集團」。

美國退出與台灣加入WHO互不衝突。林世嘉說，台灣是疫情期間的全球模範生，展現強韌的防疫能力，在健保體系、民主防疫、數位健康、國際合作等領域繳出重要表現，這些具體貢獻是理念相近國支持台灣的關鍵因素。

林世嘉強調，川普退出WHO並不意味著台灣應放棄參與相關的重要國際機制，也與台灣加入WHO的訴求不衝突，過去台灣曾在長期的政府和民間雙邊交流中，與各國建立技術合作，推動與改善台灣政策，例如學習日本再生醫療經驗等。

加入WHO固然是台灣長期目標，醫界聯盟表示，仍能因川普帶來的全球改革而有更多機會，和美國等理念相近民主國家進行合作，讓台灣的影響與領導力在全球衛生的「新平衡」中更被放大，獲得更多國際經驗與技術，推進醫藥衛生進步、保護民眾健康。

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至於中國是否有機會成為全球衛生領袖，醫界聯盟表示，「麻煩製造者不符合WHO價值」，川普宣布退出WHO，其資源轉移勢必帶動全球治理的「新平衡」，中國無論在民主治理、人權、隱私及透明度方面都偏離WHO等多邊主義價值，不可能被其他民主國家接受，也不可能取代美國地位。

醫界聯盟表示，反倒是德國等歐盟國家更有捍衛多邊合作的野心，德國去年已成為WHO第6大捐助國，可想見未來歐盟先進國家將與WHO展開更密切合作。（編輯：陳政偉）1140121