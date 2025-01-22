小年夜強烈大陸冷氣團南下 除夕北台灣下探9度

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）中央氣象署預報，今天至26日都是白天溫暖舒適、早晚涼的天氣型態，27日小年夜強烈大陸冷氣團南下，28日除夕北台灣下探攝氏9度，30日大年初二強烈大陸冷氣團減弱並逐漸回暖。

氣象署說，今天各地雲量增多，山區有局部短暫雨，平地也有機會出現零星短暫雨，早晚天氣涼，白天仍舒適溫暖，台灣本島各地高溫約攝氏21至24度，澎湖、金門19度，馬祖15度。

氣象署預報，23至26日台灣本島高溫仍可達20度以上，24日東北季風增強，水氣較多，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量增多。

不過，氣象署預測，27日小年夜強烈大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷；28日除夕強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，北台灣低溫下探9度，其他地區低溫12、13度；29日大年初一，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，日夜溫差大。

氣象署預估30日大年初二，強烈大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍偏冷，31日大年初三各地持續回暖，早晚天氣較涼。

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氣象署說，冷空氣強度的預報不確定性較大，但當冷空氣減弱回暖時，西半部及離島需注意能見度轉差。

氣象署說，近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑；另23日及小年夜與除夕，中部以北3000公尺以上高山有零星降雪的機率。（編輯：蕭博文）1140122