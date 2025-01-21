吳德榮：小年夜氣溫驟降 除夕至初二寒流籠罩

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（中央社記者汪淑芬台北21日電）中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天根據最新歐洲模式模擬預測，27日小年夜氣溫驟降，28日至30日（除夕至年初二）將有入冬以來首波寒流籠罩台灣。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天至24日，都是白天舒適、早晚涼的天氣。

不過，26日晚「強冷空氣」開始南下，27日小年夜氣溫驟降，越晚越冷，當晚北台部分平地已降至攝氏10度以下，2000公尺以上高山有飄雪機率。

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吳德榮指出，28日除夕至30日年初二清晨，受入冬以來首波「寒流」（台北測站≦10度）籠罩，28日下午起轉晴、又有「輻射冷卻」加成，夜間低溫影響的範圍擴大，平地最低氣溫若降至5度以下，也不用太意外。至於31日（年初三）至2月2日（年初五），各國模式模擬的不確定性太大，應持續觀察。

交通部中央氣象署目前預報顯示，27日小年夜大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，各地天氣明顯轉冷。（編輯：管中維）1140121