藥等多久 癌症希望基金會籲健保審查透明可追蹤

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（中央社記者陳婕翎台北23日電）近期多名立法委員質詢指出，健保審查新藥的進度應公開透明、可被追蹤，才能讓關心進度的人可以適時了解。癌症希望基金會呼籲加速落實，「給等藥的病人一個看得見的盡頭」。

衛生福利部中央健康保險署2023年對外公布癌症新藥審查平均時間為13.7個月（約411天），但相較民眾黨立委陳昭姿統計平均約26.1個月（約783天），及癌症希望基金會統計的時程有4成超過16個月（約480天）生效正式納入健保給付，兩者時程與健保署對外公告的數據有落差。

癌症希望基金會2023年開始提出健保審議時程「透明化、可被追蹤」的訴求，健保署長石崇良近期在立法院答詢時回應將朝透明、公開審查案件審議進度的方向執行。癌症希望基金會透過新聞稿指出，樂見政府有心加速新藥給付，但目前未見公告任何相關資料，更無法檢視新政策是否有效。

健康政策與醫療科技評估中心（CHPTA）於2024年1月成立，規劃平行送審案件預計於取得藥證後6個月生效，一般常規案件則於10個月後生效。癌症希望基金會認為，藥品審查流程的時程透明可追蹤，讓關心的社會大眾可以得知進度，也讓各界對健保審查制度更有信心。

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癌症希望基金會提到，事實上，截至目前為止，除了藥廠之外，各界不僅無法得知藥品實際審查進度，也不知道藥品何時會納入健保，等藥的病人與家屬只能苦苦等待。審查制度的透明化與可追蹤性，才能了解審查進度及卡關原因，以利對症下藥。

另外，健保署公布的今年度新藥預算及癌症新藥暫時性給付制度備受期待，癌症希望基金會盼能真正加速新藥納入健保，審查流程和充足預算應雙管齊下，若預算不足，應讓社會大眾知道，來年編列預算更應編列充足，促進癌症治療可近性。（編輯：管中維）1140123