青年百億海外圓夢計畫 青年署：給彈性和容錯率

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（中央社記者陳至中台北24日電）總統賴清德今天正式宣佈「青年百億海外圓夢基金計畫」，教育部青年署指出，申請和執行流程，會盡量給予彈性和容錯率，但如果回國後不願參與分享交流會，也可能追回經費。

賴總統、教育部長鄭英耀等人今天上午在桃園宣佈啟動「青年百億海外圓夢基金計畫」，分為築夢工場組與海外翱翔組，前者由青年自主提案，每案最高補助新台幣200萬元。海外翱翔組是由各部會與民間組織合作，共計85案610名圓夢機會供青年提案申請，每案最高補助150萬元。

教育部青年發展署副署長諶亦聰今天稍晚接受中央社電訪指出，政府在審核青年提案時，會秉持「高度信任」的原則，並給予執行時一定的「容錯率」。例如經費是以「獎勵金」的方式核給，青年只須列出合理的支用預算，不必像其他公家單位的補助，需要一筆一筆貼發票核銷。

另外，海外圓夢難免會有「計畫趕不上變化」的情況，例如突然某些地方不能去，也可提出變更計畫，教育部會盡量給予彈性。

外界擔心圓夢計畫對弱勢學子不利，尤其偏鄉學生不像都市孩子那樣擅長寫計畫。諶亦聰說，教育部將優先到偏遠地區、非山非市（指不在山區，但也不是在都會區的資源較不利區域）學校，提供社區宣講服務。申請者如果符合原住民族、低收入家庭等身分弱勢，核給的補助款將增加3％到5％。

外界擔心有些青年拿了錢會亂花，或是做出違反法律、學術倫理、或是有損國格的情形。諶亦聰表示，計畫執行過程中，有提供一對一的業師和學習評定機制，例如每週都要線上開會一次，如果青年經常遲到、早退，沒有按照申請項目，也可能被中止合約、追回獎勵金。

諶亦聰也提到，青年在編列經費時必須合理，例如機票費須是經濟艙，不能報商務艙；海外生活費也須參考公務人員出差的日支數額。她認為，雖然編經費有些麻煩，但這也是一個重要的能力，教育部也會提供輔導培力機制，一同協助青年。

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諶亦聰表示，計畫執行完畢後，依照規定須回台分享，以鼓勵更多青年逐夢，延續影響力。分享的方式很多元，例如參與海外職棒的計畫，回來後要到台灣球賽當志工，教育部也將舉辦成果交流會，讓青年到偏鄉分享。

至於圓夢計畫能不能申請到中國？諶亦聰表示，安全是最重要的事，這項計畫不能前往被政府旅遊警示列為「紅色」和「橙色」的地區或國家，目前中國大陸就是被列為「橙色」。（編輯：林恕暉）1140124