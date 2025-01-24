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大林慈濟醫院升格準醫學中心 將斥40億設質子治療

2025/1/24 17:29（1/24 18:21 更新）
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大林慈濟醫院升格準醫學中心，24日下午舉辦感恩儀式，嘉義縣衛生局長趙紋華（左）也代表縣長翁章梁前來貼紅榜祝賀。右為大林慈濟醫院院長賴寧生。中央社記者蔡智明攝 114年1月24日
大林慈濟醫院升格準醫學中心，24日下午舉辦感恩儀式，嘉義縣衛生局長趙紋華（左）也代表縣長翁章梁前來貼紅榜祝賀。右為大林慈濟醫院院長賴寧生。中央社記者蔡智明攝 114年1月24日
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（中央社記者蔡智明嘉義縣24日電）大林慈濟醫院113年度醫院評鑑評定合格，今年1月1日起從區域醫院升格為「準醫學中心」，院方今天舉辦感恩儀式，院長賴寧生指出將投入40億元設質子治療中心，精進急重症醫療。

大林慈濟醫院升格為「準醫學中心」，今天下午舉辦感恩儀式，嘉義地方各界都來祝賀；賴寧生致詞表示，大林慈濟醫院建院已經25年，一直在照顧這一塊土地，感恩病人對大林慈濟醫院的信任，也感恩衛生主管機關在這段時間對醫院不斷指導。

賴寧生說，未來醫院將投入新台幣40億元設置質子治療中心，提升雲嘉地區癌症的治療品質，也會大幅投入長照服務，包括長照機構跟巡迴醫療，並精進重症醫療。

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嘉義縣衛生局長趙紋華代表縣長翁章梁前來祝賀貼紅榜。

趙紋華表示，很高興能代表所有縣民，恭喜大林慈濟醫院獲得準醫學中心殊榮，大林慈濟醫院25年來從最基層的區域醫院，到一般的急重症，甚至是重症急救責任醫院，期許與大林慈濟醫院邁向醫學中心，共同守護雲嘉地區、甚至全台灣人的健康。（編輯：謝雅竹）1140124

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大林慈濟醫院升格準醫學中心，24日下午舉辦感恩儀式，院長賴寧生（圖）致詞表示，大林慈濟醫院建院已25年，一直在照顧這一塊土地，感恩病人對醫院的信任，也感恩衛生主管機關在這段時間對醫院不斷指導。中央社記者蔡智明攝 114年1月24日
大林慈濟醫院升格準醫學中心，24日下午舉辦感恩儀式，院長賴寧生（圖）致詞表示，大林慈濟醫院建院已25年，一直在照顧這一塊土地，感恩病人對醫院的信任，也感恩衛生主管機關在這段時間對醫院不斷指導。中央社記者蔡智明攝 114年1月24日
趙紋華
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