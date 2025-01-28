大樂透頭獎槓龜下期獎金上看1.3億元 大紅包開出23組
2025/1/28 22:15
（中央社台北28日電）大樂透第114011期今晚開獎。中獎號碼為20、26、08、04、34、31，特別號16；派彩結果，頭獎槓龜，下期（29日）預估銷售3億元，頭獎金額預估上看1.3億元。
1月28日大樂透春節加碼獎項開出情形：本期大紅包開出23組，總中獎注數為26注，其中20組為單注中獎，3組為2注均分；本期小紅包開出40組，總中獎注數為47注，其中34組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為101組，剩餘379組，累積開出小紅包組數為172組，剩餘628組，下期（29日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
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春節大紅包：20、31、43、35、44、15、27、01、22，春節小紅包：39。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。(編輯：黃瑞弘)1140128
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大樂透第114011期開獎