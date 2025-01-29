初一車潮湧廟宇與景點 公路局估5處省道壅塞路段

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（中央社記者謝幸恩台北29日電）交通部公路局表示，今天為大年初一，部分旅遊觀光旅遊景點與廟宇周邊道路將有出遊車潮，預估省道有5處易壅塞路段。

公路局新聞稿指出，預計今天部分觀光旅遊景點與廟宇周邊道路將有出遊車潮，包括台3線古坑到梅山、台21線日月潭周邊、台3丙線竹山紫南宮、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮為省道易壅塞路段。

公路局建議，用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。

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公路局也說，已請客運業者在春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，若有外出拜年或出遊需求，仍建議搭乘公共運輸。

此外，公路局指出，昨天除夕，省道各主要路段多為順暢，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛4331班次，疏運6萬4865人，疏運人數較去年同期減少17.7％；東部國道客運路線共計行駛1164班次，疏運1萬7059人，疏運人數較去年同期減少19.8％。（編輯：郭諭儒）1140129