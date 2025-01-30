避初三國道車潮 國5南向恐要早起5時前出發

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）明天是大年初三，預估將現旅遊車潮，國道交通量可能是平常的1.5至1.6倍，民眾想避開尖峰期，國5南向用路人恐得早起，建議上午5時前出發，西部國道南向則儘量上午6時前出門。

走春出遊遇到塞車掃興，交通部高速公路局今天晚間透過新聞稿預估明天國道車潮，初三交通量為139百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.5倍，其中北向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰，北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

民眾若想避開車潮，可選擇提早出門，其中需最早起的是國5南向用路人。高公局建議，國5南向用路人可選擇上午5時前出發，或等到下午5時後再出門，西部國道南向用路人則儘量上午6時前或中午12時後出發。

至於西部國道北向用路人，高公局建議，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

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高公局提醒用路人注意初三國道疏導措施，包括上午5至中午12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；上午10至下午6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12至午夜12時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

下午1時至6時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；下午1到6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制。另外還有採取單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、清晨0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：吳協昌）1140130