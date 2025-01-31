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初三上午11路段易壅塞 高公局建議國5南向下午5時後出發

2025/1/31 09:54（1/31 10:03 更新）
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國道1號內湖至汐止北上路段出現車多壅塞情況。（中央社檔案照片）
國道1號內湖至汐止北上路段出現車多壅塞情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者王寶兒台北31日電）今天是春節初三，高公局預判上午會有11重點壅塞路段，建議西部國道南向用路人、中部地區的西部國道北向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人於17時後出發。

高速公路局透過新聞稿表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為14.7百萬車公里。上午重點壅塞路段則預計有國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、圓山-大華系統。

還有國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。高公局表示，依中央氣象署預報，西半部地區今天易有低雲或霧，如行經霧區路段時，請開亮頭燈、加大行車間距，並特別注意前方路況，以維行車安全。

此外，今天相關疏導措施包含上午5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；10時至18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口。

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還有12時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13時至18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道之北向入口高乘載管制；13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費等。

高公局表示，今天0時至5時平均交通量為9.5百萬車公里，為平日年平均 （4.0百萬車公里）的2.4倍；預估今天交通量為139百萬車公里。（編輯：張銘坤）1140131

#西部國道
#高公局
#埔鹽
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初三國道估現旅遊車潮 國5南向避尖峰期要上午5時前出發
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