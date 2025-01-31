春節尾聲收假潮 桃園機場估連3天旅運逾14萬人次

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（中央社記者王寶兒台北31日電）春節連假進入尾聲，桃園機場預估，今天起連3天旅運量均超過14萬人次，呼籲民眾注意隨身及託運行李特徵，也提醒回國旅客勿帶動植物及相關產品，以及海關入境申報規定。

桃園機場公司透過新聞稿表示，今天旅客量14萬3000多人，入境較出境多6400人；2月1日與2日也將出現明顯入境人潮。春節疏運期間，航警局所屬的安檢線與移民署所屬的自動查驗通關系統（e-Gate）均預先全線開啟，紓解旅客人潮。

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桃園機場e-Gate具閘道內註冊及通關二合一功能，申請使用年齡調降至10歲，身高下修為120公分。機場公司表示，無戶籍國民持中華民國有效晶片護照，免事先申請入國許可也可以使用，省時又方便。

此外，機場公司提醒，入境旅客攜帶酒類、現金、有價證券、自用物品等超過免申報額度時，應依法向海關申報，並經紅線（應申報檯）通關，其中攜帶總值逾新台幣3萬5000元的自用及家用行李物品也需要申報。（編輯：唐聲揚）1140131