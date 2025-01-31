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初四國道交通量估平日1.5倍 高公局籲午前出發避塞車
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初四國道交通量估平日1.5倍 高公局籲午前出發避塞車

2025/1/31 19:50（1/31 20:33 更新）
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圖為30日大年初二國道3號北向木柵系統路段車潮。中央社記者謝佳璋攝 114年1月30日
圖為30日大年初二國道3號北向木柵系統路段車潮。中央社記者謝佳璋攝 114年1月30日
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（中央社記者陳怡璇台北31日電）高速公路局表示，今天國道交通量在預期內，不過幾起追撞事故導致回堵，影響車流；明天大年初四，對於西部國道北向用路人，建議南部上午9時前、中部中午12時前出發。

高速公路局今以新聞稿表示，今天截至傍晚5時，國道交通量為87百萬車公里，仍在預期範圍內，預估今日交通量為139百萬車公里。

另外，下午2時47分國3北向383.6公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵2公里；下午3時43分國3北向65.5公里發生3小客車追撞占用外路肩事故，導致回堵5公里；下午3時54分國1南向294.8公里發生2小客車追撞事故占用內側車道，導致回堵6公里，均已排除。但事故導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅。

明天是初四，高公局預估國道交通量為136百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.5倍，其中北向交通量預估達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。對於西部國道北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國5北向用路人建議於上午9時前出發。

明天國道相關疏導措施包括，上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至凌晨0時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時實施國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南及國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。

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其他措施還有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路及匝道儀控等。

高公局呼籲民眾，出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶，切勿超速，並注意車前狀況、保持安全距離。（編輯：唐聲揚）1140131

#高公局
#國道
（圖取自高速公路局網頁freeway.gov.tw）
（圖取自高速公路局網頁freeway.gov.tw）
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