初四上午4路段易壅塞 高公局籲北向者午前出發

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）今天大年初四，高速公路局表示，全國路況大致正常，預判上午有4重點壅塞路段，建議西部國道北向者，南部地區9時前出發，中部12時前出發，國5北向者建議於9時前出發。

高速公路局今天以新聞稿表示，目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為17.6百萬車公里。

高速公路預判，今天上午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里；國5北向宜蘭-坪林等路段；國4西向潭子系統-豐勢，建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，節省寶貴時間。

高速公路局指出，今天相關疏導措施包含10時至18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12時至24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13時至18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南各交流道的北向入口高乘載管制。

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以及13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0時至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高速公路局指出，今天凌晨至上午5時交通量為12.7百萬車公里，為年平均平日（4.0百萬車公里）的3.2倍，預估今天交通量為136百萬車公里。（編輯：李亨山）1140201