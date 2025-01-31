鋒面通過初四濕冷 各地降雨機率高

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（中央社記者陳怡璇台北31日電）明天大年初四，各地降雨機率高，北部、宜花地區局部短暫陣雨，中南部、台東及澎湖、金門、馬祖零星降雨，氣溫早晚稍冷； 中部以北3000公尺以上高山有零星下雪或冰霰機率。

中央氣象署資料顯示，明天鋒面通過，各地降雨機率仍高，北部、宜花地區有局部短暫陣雨，中南部、台東及澎湖、金門、馬祖也有零星降雨，外出建議攜帶雨具備用。

各地溫度與今天類似，早晚稍冷，台灣各地及金門、澎湖低溫約攝氏14至18度，馬祖約12度，白天仍較為舒適，台灣各地高溫約22至26度，澎湖、金門、馬祖約16到20度；隨著天氣回暖，馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，往返離島需留意航班資訊。

氣象署資料顯示，近日高山氣溫偏低，中部以北3000公尺以上高山有零星下雪或冰霰機率，夜間可能出現積冰、結霜等現象，路面較為濕滑。

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另外，根據環境部空氣品質預報資訊，明天高壓迴流及鋒面通過，環境風場仍為偏東風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積；須留意春節期間，各地節慶活動可能造成短時間污染物濃度上升。

馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，中南部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。（編輯：唐聲揚）1140131