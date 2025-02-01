加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花路廊北返車流湧現 估車多維持至深夜
首頁 / 生活
春節天氣交通
新聞專題
春節天氣交通1/216
首頁 / 生活

蘇花路廊北返車流湧現 估車多維持至深夜

2025/2/1 12:04（2/1 12:18 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇花路廊北上車潮。（中央社檔案照片）
蘇花路廊北上車潮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）春節連假即將結束，蘇花路廊昨天起湧現北上車潮，公路局預估，今明2天北返車流將進入高峰，上午9時起車潮增多，車多狀況將維持到深夜。

公路局東區養護工程分局交控中心主任張芯瑋指出，蘇花路廊春節往返車流量較往年減少約15%至20%，北返車流昨天出現，預計今明2天將進入高峰，今天北返預估車流量約1萬7千輛次、明天將達1萬8千輛次。

google news透過 Google News追蹤中央社

今天上午7時起，出現蘇花路廊花蓮往宜蘭方向車流，壅塞路段為南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段。張芯瑋指出，預計中午後進入高峰，車多狀況將維持至深夜。

東區養護工程分局指出，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約77分鐘，經台9丁線旅行時間約118分鐘，建議花蓮往宜蘭方向用路人行駛蘇花改路段，節省旅行時間。（編輯：李亨山）1140201

延伸閱讀
春節尾聲初四估現北返車潮 App掌握路況避塞車過年連假國道高乘載、塞車時段一次掌握 11替代路線避車潮雪隧北向慢速車占1.78% 最高可處6000元罰鍰鋒面通過初四濕冷 各地降雨機率高
春節天氣交通
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
初四上午4路段易壅塞 高公局籲北向者午前出發
106
更多編輯台推薦新聞：