蘇花路廊北返車流湧現 估車多維持至深夜
2025/2/1 12:04（2/1 12:18 更新）
（中央社記者張祈花蓮縣1日電）春節連假即將結束，蘇花路廊昨天起湧現北上車潮，公路局預估，今明2天北返車流將進入高峰，上午9時起車潮增多，車多狀況將維持到深夜。
公路局東區養護工程分局交控中心主任張芯瑋指出，蘇花路廊春節往返車流量較往年減少約15%至20%，北返車流昨天出現，預計今明2天將進入高峰，今天北返預估車流量約1萬7千輛次、明天將達1萬8千輛次。
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今天上午7時起，出現蘇花路廊花蓮往宜蘭方向車流，壅塞路段為南澳至東澳、南澳市區、蘇花改觀音谷風隧道、中仁隧道、和平及崇德等北上路段。張芯瑋指出，預計中午後進入高峰，車多狀況將維持至深夜。
東區養護工程分局指出，崇德至蘇澳經台9線蘇花改北上旅行時間約77分鐘，經台9丁線旅行時間約118分鐘，建議花蓮往宜蘭方向用路人行駛蘇花改路段，節省旅行時間。（編輯：李亨山）1140201
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