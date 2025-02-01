初四上午國道3起追撞事故 午後11路段易壅塞

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）大年初四國道湧車潮，高速公路局今天表示，上午國道有3起小客車追撞事故嚴重影響行車順暢但都已排除，下午有11路段為重點壅塞路段，預估今天交通量為136百萬車公里。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，今天是大年初四，截至上午11時，國道全線交通量為41.1百萬車公里，仍在預期流量範圍內。

高公局說，上午國道壅塞路段主要為國1北向南屯至台中系統；國3北向彰化系統至和美、大山至西濱；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致正常。

不過，高公局表示，上午國道仍發生3起追撞事故，包含上午8時58分於國1北向209.7公里處發生2輛小客車追撞事故占用內線車道，造成車流回堵5公里；9時16分於國1北向232.4公里處發生5輛小客車追撞事故占用內線車道，造成車流回堵9公里。

9時25分於國1北向233.8公里處發生7輛小客車追撞事故，占用內線及中線車道，造成後方車流回堵10公里；高公局表示，追撞事故均嚴重影響行車順暢，但都已排除。

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高公局預判，下午重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10仁武-左營端等路段。

高公局建議，用路人可透過高速公路1968網站、App及警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。（編輯：李亨山）1140201