導聾犬難普及 屏科大研究員帶示範犬推廣

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（中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東科技大學曾培訓出全台首隻導聾犬，並在2011年上線服務。礙於經費等困難，未能規模化訓練。研究員羅書姍帶示範犬「胖比」持續推廣，盼大眾認識其價值、進而普及化。

屏科大工作犬訓練中心一角，羅書姍坐在沙發上假裝閒適的翻閱書籍；此時門鈴聲響起，一旁宛如絨毛娃娃般小巧可愛、有著灰棕色捲毛的雪納瑞混比熊犬「胖比」立刻行動，前腳搭上羅書姍大腿。羅書姍雙手一張，以手語詢問「是什麼」，胖比將她引導到門口，成功完成演示。

羅書姍1年會進行50場以上類似演示，主要是希望讓大眾認識導聾犬價值，進而爭取經費或各種支持，最終發展到能提供犬隻給有需求使用者。

屏科大工作犬訓練中心講師級研究員羅書姍告訴中央社記者，除了門鈴聲外，鬧鐘、計時器、嬰兒哭聲、警報器也在訓練範圍；如果聾人有特定需求，比如手機鈴聲、煮開水汽笛聲等常用聲響，也可作額外訓練。

依美國聽損協會（HLAA）資訊，現代利用犬隻協助殘障人士作可以追溯到第一次世界大戰期間，當時導盲犬被訓練來協助視障退伍軍人。隨著時間推移，服務犬功能逐漸擴展，協助對象擴及聾人及聽損者。專門訓練的導聾犬則在1970年代末在美國推出。

羅書姍指出，現在許多國家都有導聾犬專門訓練學校，包含美國、加拿大、英國、德國、捷克、奧地利、荷蘭、瑞典、韓國和日本等國。全台唯一成功媒合聾人申請者的導聾犬，在2011年由屏科大訓練出；不過時至今日，一直停留在推廣階段。

難以將訓練規模化原因，羅書姍說，主要是欠缺經費及人力。國際規定不可向導盲、導聾、肢輔等協助犬使用者收取前期訓練費用，使用者僅負擔犬隻帶回後開銷，因此訓練單位無前期收入。此外，中心目前有約30隻不同類型工作犬，其中部分犬隻退役後未成功送養，將照顧至終老，醫療費用也是一筆開銷，若無外部資注，難以聘僱人力訓練犬隻。

養成1隻導聾犬不僅費時、犬隻挑選也得靠運氣。羅書姍說，導聾犬不限品種，但耳朵要靈敏、要對聲音感到好奇，才能作後續聲音連結訓練。即使通過先決條件，也不能保證訓練成功。而從建立生活習慣、指令訓練，到聲音、手語溝通訓練，視個體需半年到1年半時間。

羅書姍進一步說明，申請者也會需要跟導聾犬共同訓練，住在訓練單位約1個月，學習狗的照養、對狗的基礎訓練、如何作回應與獎勵等；中心也可能需要社工、手語翻譯，協助與申請者溝通。

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屏科大過去5年間曾接獲4至5件詢問。幾年前曾為聾人父母提出申請的江姓男子接受中央社記者電訪表示，父母生活上有諸多不便，但又不到需要請外籍看護程度，多個「小幫手」自己也比較放心。例如父親因帕金森氏症行動不方便，導聾犬可幫忙喚人；有心臟疾病的母親常因聽不到人腳步聲被嚇到，導聾犬可在有人接近時先行碰觸警告；另有其他安全問題如湯鍋沸騰、示警來車、鑰匙掉落等。

江男說，聾啞人士因溝通方式不同，社交圈較有限、生活相對孤單；導聾犬不僅可滿足陪伴需求，更可激勵主人外出活動，情感層面的獨特價值，是科技輔具所難以取代的。（編輯：郭諭儒）1140131