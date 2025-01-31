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大樂透第114014期頭獎槓龜 下期獎金上看1.1億元

2025/1/31 22:11
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（中央社台北31日電）大樂透第114014期今晚開獎。中獎號碼為23、07、11、13、42、39，特別號15；派彩結果，頭獎槓龜，下期（2月1日）預估銷售新台幣2.3億元，頭獎金額上看1.1億元。

貳獎2注中獎，各得獎金225萬8561元。

本期大樂透春節加碼獎項開出情形，春節大紅包開出25組，總中獎注數31注，其中21組單注中獎，2組為2注均分，2組為3注均分。

本期小紅包開出33組，總中獎注數40注，其中28組為單注中獎，4組為2注均分，1組為4注均分。

活動截至本期為止，累積開出大紅包組數為174組，剩餘306組，累積開出小紅包組數為299組，剩餘501組，次期（2月1日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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春節大紅包：01、41、12、16、17、11、48、27、29；春節小紅包：47。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140131

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