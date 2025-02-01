守護偏鄉每一雙眼睛 7旬醫師許明木還不想退休

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）花蓮門諾醫院副院長許明木手持最簡單的檢測儀器，20多年來跑遍花東偏鄉社區，守護偏鄉弱勢族群眼睛照護，即便已74歲、身體筋骨不再靈活，仍想繼續發揮專長，照護每一雙眼睛。

許明木出身屏東，父親是婦產科醫師，他說，身為家中長子，從醫就像唯一的選擇，小時候看著父親騎腳踏車、背著醫師包奔波看診，有時連半夜都要接生，早早決定不要走婦產科，太辛苦了。

走上眼科之路，是來自種種巧合機緣，原本是以神經內科為第一志願。許明木說，從小視力就比同齡學生好，就讀醫學院時，無師自通操作眼底鏡，當兵時進入軍醫服務，遇到眼科在職教育，因此順勢選擇眼科。

許明木退伍後回到高雄醫學院附設醫院，取得專科醫師資格，累積臨床、學術研究及行政經驗，身兼數職導致生活失衡。

「早上出門孩子還在睡，晚上回到家孩子已經睡著了」，許明木說，想不到多年後，自己也成為當年忙碌父親的模樣，蠟燭多頭燒，讓他難以維持從醫熱情，最後決定離開高醫。

聽聞花東偏鄉醫療資源不足，許明木民國89年來到花蓮後，實際走一遍花蓮各鄉鎮醫療狀況，發現偏鄉醫療人力資源短缺嚴重、水平低落，便成立東區視力保健中心，走進偏鄉幼兒園推廣視力檢查，從前端預防、早期治療起步。

「我一身本事，要發揮所長幫助人」許明木帶著滿腔熱血在花蓮深耕，他說，走入偏鄉找病人，從教育正確衛教觀念開始，帶著眼鏡讓民眾「體驗看得清楚」，民眾從起初的懷疑到相信，從幼兒園、國小到部落的教會，一步步走進偏鄉生活。

許明木的診療間只需要簡單黑布遮光，就可以透過視網膜鏡與眼底鏡，精準檢測屈光不正、白內障或視神經問題等症狀，偏鄉教室、教會，任一空間都可以是診療室。

許明木說，每年雖跑了200場巡迴診療，但對病患來說都是久久一次，他觀察，偏鄉民眾超過6成都是屈光問題，眼睛疾病佔比不多，每次到訪都會盡量一次處理到好，這樣病患才會更信任團隊。

有著豐富行政經驗，許明木懂得向政府部門爭取計畫，找慈善機構、企業家連結資源，贊助全新鏡框及鏡片，一車5人的巡迴團隊，有驗光師、配鏡人員及助理，看診、驗光到配鏡，一次完成。

走在偏鄉20多年，許明木有感民眾在醫療保健意識愈來愈好，以前要再三叮嚀交代，病患不一定會聽得進去，現在多能主動詢問、聽取醫生建議回診，直說這些年努力總算看到成果。

隨著年紀逐漸增長，許明木說，巡迴醫療經常是交通時間比看診時間長，有時還得離開花蓮甚至到離島看診，對體力是一大考驗，確實有想過要退休，但想到一手成立的東區視力保健中心至今仍沒有人接手，就只好繼續做下去。

「哪裡有需要，就往哪裡去」許明木想起過去父親的教誨，他認為，雖然年紀大、行動不便，但臨床經驗是體力無法取代的，他總想著能繼續發揮上天給的才能，就要繼續服務，就像當年為病人奔走的父親一樣。

透過 Google News 追蹤中央社

他以近年逐漸被重視的特殊門診為例，早在巡迴醫療就會碰到身心障礙病患，因難以配合檢測動作或無法溝通造成看診困難，需要改變方式引導，以色紙、稜鏡棒等檢測，讓病患放下戒心，來回測試觀察病患行為模式改變狀況做判斷，正是經驗老道的資深醫師存在的價值。

許明木說，很多同期畢業的醫生同學早已退休離開職場，總覺得可惜，他也鼓勵高齡醫生們，試著拋開行政包袱，回歸從醫初心，看到病患因為看清楚露出的開心表情，就是他從醫最滿足的時刻。（編輯：孫承武）1140201