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阿里山巡迴醫療逾20年 卓青峰：做該做的事

2025/1/26 10:03（1/26 10:36 更新）
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嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來每週1天到阿里山看診，他自認平凡，謙稱只是做該做的事，凡事充滿感謝。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來每週1天到阿里山看診，他自認平凡，謙稱只是做該做的事，凡事充滿感謝。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
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（中央社記者黃國芳嘉義市26日電）嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來幾乎風雨無阻，每週1天到阿里山看診，給偏鄉原住民健康生活，去年獲厚生基金會個人醫療奉獻獎。卓青峰說，只是做該做的事，凡事感謝。

65歲卓青峰就讀國立台南第一高級中等學校時，寒、暑假回台南市左鎮區老家，偏鄉醫療不便，一旦生病就要長途搭車到台南市區就醫，當時深刻感受城鄉差距，內心埋下服務種子。

卓青峰踏入醫界後，最初在中國醫藥大學北港附設醫院服務5年，之後到嘉義開業，與世界展望會到偏遠嘉義縣阿里山鄉推動中醫衛教講座，進而於2003年認養當地中醫醫療，每週1天到當地看診，讓偏鄉原住民也能受惠中醫的全民健康保險資源，有時也中西醫合作醫療。

卓青峰深入阿里山鄒族部落看診施藥、針灸，即使落石封路，仍駕車繞路上山；剛開始在來吉部落成立中醫醫療點，但2009年八八風災阿里山鄉道路柔腸寸斷，就改到阿里山鄉中心位置樂野部落設據點。

在阿里山服務多年的卓青峰與原住民建立深厚情誼，對原住民樂天、重分享與互助天性印象深刻。

持續不斷到阿里山行醫的卓青峰表示，除利他，他也深感受益，每週到山上看山景並享受森林芬多精，心情愉悅，巡迴看診也是享受。

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卓青峰服務偏鄉多年，深感當地高齡人口多，有需要多研究長者醫學，進修取得國立成功大學老年學研究所學位，學習資訊、長期照顧等，及如何運用現代資源配合醫療，符合山上服務臨床需求，包括遠距照護及醫療。

卓青峰自認平凡，不是滿懷奉獻精神的諾貝爾和平獎得主、醫師史懷哲（Albert Schweitzer Schillinger），只是不斷求知，做該做的事，凡事充滿感謝。人生雖沒刻意規劃，但冥冥之中都被引導，而從小罹患輕微小兒麻痹症，更能以同理心患者，理解患者不適感，從中關心、鼓勵。（編輯：李明宗）1140126

嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來幾乎風雨無阻，每週1天到阿里山看診，2024年獲厚生基金會個人醫療奉獻獎，謙稱只是做該做的事。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
嘉義市迦南中醫診所院長卓青峰22年來幾乎風雨無阻，每週1天到阿里山看診，2024年獲厚生基金會個人醫療奉獻獎，謙稱只是做該做的事。中央社記者黃國芳攝 114年1月26日
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