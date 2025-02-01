初四北返車潮湧現 公路局估24路段易壅塞

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（中央社記者吳欣紜台北1日電）春節連假邁入尾聲，交通部公路局今天預估，各地北返車潮已逐漸湧現，24省道路段為易壅塞路段，民眾可多利用幸福公路App查詢即時路況等。

公路局今天發布新聞稿，預估今天省道重點路段及銜接高速公路路段，包括台61線鳳鼻-香山路段（北向），台61線竹南路段（北向），台61線中彰大橋（北向與南向），台9線蘇花路廊（北向），台9線南迴公路（往屏東），台1線水底寮-楓港（北向）。

銜接高速公路的易壅塞路段，台74線台中環線接國3之快官（西向）、霧峰（東向與西向）、台86線歸仁交流道（東向與西向）、台18線國3中埔交流道（東向與西向）、台86線仁德系統（東向與西向）、台88線鳳山-五甲（西向）。

觀光風景區省道易壅塞路段，台2線與台2乙線關渡-淡水（東向與西向）、台3線大溪路段（南向與北向）、台2線福隆路段（西向）、台9線礁溪路段（北向）、台2線萬里-大武崙（東向與西向），台9線新店-烏來（南向與北向）、台3丙線竹山紫南宮（東向）、台3線古坑-梅山（南向與北向）、台19線北港朝天宮（南向與北向）、台3線大湖路段（南向）、台21線日月潭（南向）、台17線南鯤鯓代天府（北向）等觀光風景區省道易壅塞路段，將湧現車潮。

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公路局說，相關疏運資訊都可至公路局網站查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App 查詢客運及市區公車相關資訊，期能在春節連續假期減少交通壅塞。

公路局為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已請客運業者在春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，這次連假也推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。（編輯：李亨山）1140201