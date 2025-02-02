大樂透頭獎1.59億元一人獨得 獎落台中神岡
2025/2/2 22:14
（中央社台北2日電）大樂透第114016期今晚開獎。中獎號碼為10、28、37、16、33、25，特別號13；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣1.59億元由一人獨得，台中市神岡區開出。
2日大樂透頭獎1.59億元在台中市神岡區新庄里和睦路一段的家家福投注站開出，由一人獨得。
貳獎1注中獎，獎金408萬6517元。
2日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出31組，總中獎注數為41注，其中22組為單注中獎，8組為2注均分，1組為3注均分；本期小紅包開出29組，總中獎注數為36注，其中23組為單注中獎，5組為2注均分，1組為3注均分。
截至本期為止，累積開出大紅包組數為233組，剩餘247組，累積開出小紅包組數為373組，剩餘427組，次期（3日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
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春節大紅包：01、06、17、21、35、13、28、25、48；春節小紅包：40。
派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140202
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