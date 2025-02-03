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教部補助國際教育 逾200所中小學參訪海外姊妹校

2025/2/3 11:42
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（中央社記者許秩維台北3日電）為強化中小學國際教育，教育部推動國際教育補助計畫，113學年已有逾200所中小學師生參訪海外姊妹校；114學年計畫即日起至3月3日受理線上申請。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為培養中小學生「多元文化與國際理解」，提升核心素養及全球視野，國教署自110年起分別補助國中小透過姊妹校建立互惠機制、高中與國外校際合作推動線上教學，將國際教育融入生活中。

113學年已有超過200所中小學的師生到日本、韓國、東南亞國家等地實際參訪姐妹校，藉此體驗不同的風土民情，領略異國文化之美。

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國教署表示，為鼓勵學校擴大國際交流學校及國家範疇，透過國際教育融入「課程」、「國際交流」及「學校國際化」3大面向，將持續推動中小學國際教育的普及化，提升中小學教育為「接軌國際、鏈接全球」的優質教育。

114學年國際教育補助計畫即日起至3月3日受理線上申請，課程最高補助新台幣25萬元，國際交流最高補助50萬元，學校國際化最高補助30萬元，各校可把握期程，踴躍提出申請。（編輯：李淑華）1140203

#國教署
#教育部國民及學前教育署
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