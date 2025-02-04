合歡山降雪結冰 台14甲翠峰至大禹嶺夜間封閉

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（中央社記者蕭博陽南投縣4日電）寒流發威，合歡山今天降雪霰陣陣，雖然下雨導致雪融，但仍有結冰，由於夜間仍有路面結冰及固態降水機率，交通部公路局宣布，台14甲線翠峰至大禹嶺今夜至明晨預警封閉。

交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區及東區養護分局依最新氣象情資研判，受寒流影響，台14甲線2000公尺以上高山路段，夜間環境溫度維持在冰點以下，配合水氣偏多，有局部路面結冰及固態降水機率，及路側局部殘冰、殘雪不易消融。

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中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線；明天清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

中區分局表示，高山天氣嚴峻且變化迅速，管制路段視現況機動調整；另外，為協助農產蔬果運送，省道台8線中橫臨37便道，增加開放下午5時30分通行時段，僅限公所造冊農產運輸大貨車通往谷關方向。（編輯：陳仁華）1140204