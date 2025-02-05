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星宇航空4月開航日本神戶 即日起開放訂位

2025/2/5 13:40（2/5 14:01 更新）
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星宇航空5日宣布，將在4月18日開航台北-神戶、台中-神戶2條航線，即日起開放訂位，圖為星宇航空飛機示意圖。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
星宇航空5日宣布，將在4月18日開航台北-神戶、台中-神戶2條航線，即日起開放訂位，圖為星宇航空飛機示意圖。中央社記者余曉涵攝 114年2月5日
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（中央社記者余曉涵台北5日電）星宇航空今天宣布，將在4月18日開航台北-神戶、台中-神戶2條航線，這也是台灣首家直飛神戶的國籍航空公司，將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每週3班、台中-神戶每週7班往返服務，並從今天起開賣。

今年的大阪世博預期將吸引大批旅客前往日本關西地區，為了搶攻旅客赴日商機，星宇航空今天發布新聞稿宣布，將於神戶機場國際線航廈啟用的4月18日，同日開航台北-神戶、台中-神戶2條航線。

星宇航空指出，將以A321neo客機飛航，提供台北-神戶每週3班、台中-神戶每週7班往返服務，且為了歡慶神戶機場國際線盛大啟用，特別安排4月18日當日增飛台北-神戶來回航班，與首班旅客一同見證此歷史時刻，航班今天起開賣。

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星宇航空說，神戶航點為旅客開啟探索日本的新門戶，作為日本的重要港口，神戶擁有濃厚的異國風情，更是日本知名的甜點之城，神戶市周邊也擁有多樣的觀光資源，如以金泉與銀泉聞名的有馬溫泉、以壯麗自然景觀和獨特地產美食吸引無數遊客的淡路島。

神戶緊鄰京阪地區，是連結關西與世界的重要樞紐，即將登場的2025世界博覽會，選擇從神戶進出，不僅能享受便捷的交通，還能避開繁忙的都市人潮，輕鬆展開愉快的旅程。（編輯：謝雅竹）1140205

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