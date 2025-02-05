愛奇兒家庭獲日照喘息服務協助 夜晚終迎平靜

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（中央社記者陳婕翎台北5日電）對瀚瀚（化名）的媽媽來說，夜晚曾是無盡折磨，推著重度自閉症、睡不著的瀚瀚來回走動，直到被日間照護喘息服務接住，瀚瀚白天充分放電、晚上睡得香甜，全家迎來久違的平靜安寧。

愛奇兒（Angel）是天使心家族稱呼身心障礙孩子的美麗代號，今年22歲的瀚瀚就是一名愛奇兒，重度自閉症伴隨著頑固型癲癇和情緒障礙，隨著年齡增長，瀚瀚的情緒問題變得更加棘手，當他生氣會以咬人或打人攻擊表達，「疲憊與崩潰像陰影籠罩著我」瀚瀚的媽媽回憶過往。

瀚瀚過去有夜晚難以入睡的問題，媽媽必須拖著疲累的身軀陪伴他，在客廳的燈光昏黃，推著瀚瀚來回走動，一遍又一遍，直到2008年，瀚瀚的媽媽踏進天使心家族舉辦的喘息營，看不見希望的黑夜迎來曙光，漸漸地，媽媽學會了放手，也開始看見瀚瀚身上的美好。

瀚瀚2024年起加入天使心家族創立的「愛奇兒家庭發展中心」。這裡有日間照護和結構化課程，媽媽不用再擔心瀚瀚長期居家導致身體機能退步，家人終於擁有了喘息時光。因為白天規律的活動，瀚瀚的體力得以充分釋放，晚上回家後竟然能提早入睡。

天使心家族基金會今天透過新聞稿分享，瀚瀚的改變，發生在台北文山首創「以社區為基礎、以家庭為中心、以愛奇兒為本」的日間照顧機構，打造共好基地，支持雙老家庭，1比3的服務人力比也讓瀚瀚有了更多學習和發展的可能，讓家庭找回久違的平靜。

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愛奇兒的身體機能退化速度幾乎是常人1.5倍，越來越多愛奇兒家庭面臨孩子長大成人的機構轉銜困難與自身體力退化的難題，天使心家族創辦人暨執行長林照程表示，愛奇兒家庭發展中心打造多元學習的愛奇兒照護場域，更盼望為家庭裡的每個成員提供關懷與喘息支持。

電商平台momo購物網「樂公益」網路公益平台今年2月攜手天使心家族與大倉米舖推出愛心百元捐活動，為愛奇兒家庭募集發展中心經費，用暖心紅包打造共好基地，號召社會大眾關注愛奇兒家庭的需求，透過小額捐款，匯聚愛的力量，為愛奇兒家庭帶來實質支持與希望。（編輯：李亨山）1140205