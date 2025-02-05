台灣燈會7日試營運 張善政：做最周全準備

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市長張善政今天說，春節期間「大龍門廊帶」的遊客數逾28萬人次，創歷年新高；台灣燈會在機捷A19桃園體育園區站的燈區將於7日開始試營運，市府將做好最周全的準備。

張善政主持市政會議時表示，由大溪、龍潭及石門水庫串聯而成的「大龍門廊帶」是桃園推展觀光的重點，市府在過年期間舉辦「小龍年遊大龍門」活動，讓今年春節期間大龍門的遊客數達28萬4000多人次，相較去年成長超過11%，創歷年新高。

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張善政說，台灣燈會時隔9年重返桃園主辦，市府將全力以赴；7日台灣燈會「光的遊戲場」開始試營運，各局處已開始執行相關安全操演，相信即將於桃園機場捷運A18高鐵桃園站及A19桃園體育園區站登場的台灣燈會，能為民眾帶來不一樣的觀光體驗。

張善政說，本次燈會除了將A19桃園體育園區站周邊以「光的遊戲場」為主題，結合知名國際IP寶可夢，邀請大型卡比獸進駐，也將於樂天棒球場打造大型的「光耀之球」，透過光影的技術向本次中華隊前進12強的佳績致敬，展現桃園作為棒球之都的特色。（編輯：方沛清）1140205