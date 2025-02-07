大樂透頭獎連5槓 下期獎金上看2.4億元

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（中央社台北7日電）大樂透第114021期今晚開獎。中獎號碼為22、46、44、25、49、14，特別號16；派彩結果，頭獎槓龜，連5槓，下期（8日）預估銷售新台幣1.5至1.7億元，頭獎金額上看2.4億元。

貳獎1注中獎，獎金344萬1355元。

7日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出22組，總中獎注數為28注，其中18組為1注獨得，2組由2注均分，2組由3注均分；本期小紅包開出27組，總中獎注數為36注，其中22組為單注中獎，3組為2注均分，2組由4注均分。

截至本期為止，累積開出大紅包組數為341組，剩餘139組，累積開出小紅包組數為521組，剩餘279組，次期（8日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

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春節大紅包：34、23、35、49、15、37、07、48、36；春節小紅包：27。

派彩結果及中獎獎號以台彩公布為準。1140207