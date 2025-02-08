北基宜花地區徵才釋破萬職缺 首場11日新北登場

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）年後轉職潮來臨，勞動部勞動力發展署北分署攜手雙北市就業服務處及轄區就業中心將舉辦11場現場徵才活動，釋出超過1萬個工作機會，首場徵才活動11日於新北登場。

勞動部勞動力發展署北分署今天表示，農曆年後是求職者轉換跑道的重要時機，為協助勞工順利銜接新職，北分署攜手雙北市就業服務處及轄區就業中心從11日至3月間，在雙北、基隆、宜蘭與花蓮地區接力舉辦11場現場徵才活動，共289家企業參與，釋出超過1萬個工作機會。

北分署說，其中有5成職缺薪資達新台幣3萬5000元以上，最高薪資可達7萬5000元，涵蓋科技、製造、零售、餐飲等熱門產業，提供求職與轉職者多元選擇。

根據「台灣就業通」網站徵才資料庫統計，「住宿及餐飲業」、「批發及零售業」、「支援服務業」為北分署轄區人才需求最迫切的產業。

北分署說，年後首場大型徵才活動「2025新春就業博覽會」11日將在新北市政府6樓大禮堂舉行，共有53家企業提供2500個職缺，這場徵才活動涵蓋多個熱門產業，其中「餐飲業」龍頭鼎泰豐開出140個職缺，料理廚師薪資上看55K，饗賓餐旅集團也釋出150個職缺大舉徵才，外場及廚務主任薪資達50K。

另外，「零售量販業」家樂福、美廉社、大創百貨、小北百貨、全聯福利中心等企業共釋出300多個儲備幹部及門市人員職缺，而藥品零售的大樹連鎖藥局則開出75K高薪招募藥師，「支援服務業」新美齊公寓大廈管理公司開出52K招募社區經理，「科技製造業」桓達科技、厚誼工程及南京資訊等企業提供硬體資深工程師、廠務管理人員及工程主管等職缺，薪資皆50K起跳。

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北分署表示，後續也將在雙北舉辦7場徵才活動，分別為19日、21日、26日及3月20日、27日，而基隆19日、花蓮3月8日、羅東3月22日也將陸續舉辦專場徵才，提供在地就業機會。

北分署表示，年後是求職與轉職黃金期，建議求職者善用現場徵才機會，與企業直接交流，深入了解企業需求，提高錄取機會，詳細活動資訊已公布於北分署官網及台灣就業通網站，歡迎北基宜花地區的求職者踴躍參加。（編輯：陳政偉）1140208