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國教院發表新書 探討中小學自然課程50年發展史

2025/2/8 15:39
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（中央社記者陳至中台北8日電）國家教育研究院近期在台北國際書展發表新書，探討民國57年至108年間，中小學自然領域課綱與教科書的發展史，從傳遞知識為主，演進為關注學習動機、引導將知識融入生活。

國教院今天發布新聞稿，4日在台北國際書展中發表新書「生活探究素養永續-中小學自然領域課程發展史」，並邀請3名作者現場分享編寫理念與精神。

國教院長林從一表示，國教院長期進行各議題的教育研究，中小學自然課程於不同時期課綱演進及發展，對於實際教學及評量的影響，都有長期的追蹤與紀錄，相關成果都紀錄在這本書中。

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新書共分上、下兩冊。上冊呈現小學的課程標準、綱要、自然領域教科書，以及小學教學與評量實務的發展情形；下冊則介紹中學生物、物理、化學、地球科學課程演進。

國教院指出，台灣的科學教育，早期以系統性知識傳遞為目標，隨著課綱演進，更關注學生學習動機與發展，引導學生觀察及思考日常生活，把知識學習融入生活應用中，培養科學態度與素養，進而運用科學方法解決問題。相關書籍資訊可參考國教院網站。（編輯：李亨山）1140208

林從一
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