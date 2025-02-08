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遠東新化纖廠氣爆2死 勞部：潛在風險改善才復工

2025/2/8 21:21（2/8 21:36 更新）
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遠東新世紀化學纖維總廠在氣爆事故後遭勞動部職安署勒令停工，勞動部長洪申翰（中）8日並親自前往醫院探視傷者及其家屬，表達慰問。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月8日
遠東新世紀化學纖維總廠在氣爆事故後遭勞動部職安署勒令停工，勞動部長洪申翰（中）8日並親自前往醫院探視傷者及其家屬，表達慰問。（勞動部提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月8日
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（中央社記者吳欣紜台北8日電）遠東新世紀化學纖維總廠因氣爆事故遭職安署勒令停工，勞動部長洪申翰今天探視職災勞工，他表示將全力協助要求雇主補償及職能復健，也強調該廠要潛在風險全面改善才可復工。

新竹縣新埔鎮遠東新世紀化學纖維總廠氣爆事故造成2死19傷，勞動部職業安全衛生署日前說，派員檢查初判是熱煤油洩漏後引起火災爆炸，為避免災害擴大，已依法勒令停工。

洪申翰今天與職業安全衛生署署長鄒子廉，前往新竹東元醫院及新竹台大醫院探視傷者及家屬，洪申翰表示，勞動部會盡一切力量來協助傷亡者及家屬，包含協助要求雇主補償，以及後續的生活重建、職能復健與復工等等。

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根據勞動部公布的資料，從民國104年至今，遠東新世紀股份有限公司化學纖維總廠被勞檢149場次，罰鍰49場次，罰鍰金額共881萬元，而期間也包含4次的重大職災事件，共造成4人死亡。

洪申翰表示，這個廠商的工安紀錄，是前科累累，並不是局部或偶然的意外風險，勞動部也會嚴格要求，必須有系統性針對潛在風險全面改善，才有機會復工，「這樣的悲劇，真的不應該發生」。（編輯：李亨山）1140208

洪申翰
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鄒子廉
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