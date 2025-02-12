加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
北市議員陳怡君疑涉詐領助理費 檢調搜索辦公室服務處
首頁 / 生活

勞動部北分署職人講堂20日開講 聚焦運動傳媒行銷

2025/2/12 10:58（2/12 11:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
勞動部勞動力發展署北分署將舉辦職人講堂，聚焦正夯的運動傳媒及行銷，盼協助青年掌握各產業趨勢，為有志於投入該領域的青年開啟更多可能性。（北分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月12日
勞動部勞動力發展署北分署將舉辦職人講堂，聚焦正夯的運動傳媒及行銷，盼協助青年掌握各產業趨勢，為有志於投入該領域的青年開啟更多可能性。（北分署提供）中央社記者吳欣紜傳真 114年2月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北12日電）協助青年掌握就業趨勢，勞動部勞動力發展署北分署今天表示，20日將舉辦今年度首場職人講堂，包括後續場次共10場，聚焦正夯的運動傳媒及行銷，開拓青年職涯新視野。

北分署今天發布新聞稿指出，近年全球運動產業發展迅速，台灣也迎來多項國際賽事，推動體育媒體、賽事行銷、運動科技等相關領域的蓬勃發展，帶來大量的就業機會，其中體育新聞與運動轉播人才需求大幅提升，為有志於投入該領域的青年開啟更多可能性。

google news透過 Google News追蹤中央社

北分署表示，今年度職人講堂將於20日陸續登場，主題鎖定近年來炙手可熱的運動傳媒與行銷，預計舉辦10場，涵蓋運動傳播、文化創意、數位行銷、科技研發等多元產業，讓青年透過專業人士的親身經驗，掌握關鍵職場趨勢，汲取實用職涯建議。

北分署指出，首場講堂特別邀請緯來體育台主播張立群，分享他在運動傳播領域的職涯發展歷程，剖析產業趨勢，並探討如何在快速變遷的媒體環境中應對挑戰，鼓勵青年勇於探索，掌握未來職涯發展契機，歡迎對影視產業、主播職涯或運動傳播有興趣的青年朋友踴躍參加。（編輯：唐聲揚）1140212

#勞動部勞動力發展署北分署
#勞動部
#張立群
張立群
12月中國PMI為50.1% 連續3個月擴張
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：