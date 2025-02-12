台鐵調車疏失自強號連結器受損 近2個月4度出包

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台鐵潮州基地昨晚發生調車疏失事件，造成自強號連結器、鼻頭蓋受損，這也是去年底到現在，不到2個月時間，台鐵第4度調車出包。

根據台鐵公司指出，昨晚約10時15分，潮州基地甲3調車工作班引導調車機車R119進行調車作業，欲連掛PP自強號編組時，因天色昏暗調車機車司機員制軔失宜碰觸到PP自強號編組，導致連結器、鼻頭蓋受損，無人員受傷，未影響行車。全案正由運安處詳查中，釐清責任後將嚴懲疏失人員，並加強風險管控，避免類似情形發生。

台鐵在去年12月19日，發生2調車事件，當天上午10時，潮州基地乙調車機，將ED3410編組推進至整備線16股停放，因調車人員誤判停車位置與距離，致編組撞上南端止衝擋，造成ED3410車輛鼻頭蓋撞擊止衝擋破損；不料，下午下午2時21分，花蓮站調一丙調車作業進入花蓮機務段庫內洗車線1股洗車，發生碰觸止衝擋致ED9011型前端受損二軸出軌事故。

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今年1月3日，台鐵E500型機車在七堵調車場調車線又發生出軌，輾壞轉轍器及相關設備。

台鐵研判，今天和去年12月19日的調車事件都是人為疏失，會有相關懲處；今年1月3日，七堵調車場的調車線出軌事件，主要是路線鬆軟造成。（編輯：李亨山）1140212