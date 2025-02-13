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學產基金協助逾13萬學子 不動產首次租期延長

2025/2/13 11:47
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（中央社記者陳至中台北13日電）教育部今天表示，學產基金112年度共提供新台幣4.9億元助學補助，嘉惠超過13萬名學子。為進一步提升效益，近期修正學產不動產標租作業要點，將首次租期延長至30年。

學產基金的歷史可追溯至300餘年前，無數熱心教育的民眾慷慨捐地興學，教育部透過出租收益，以「取之於教育、用之於教育」的精神，將租金所得用於低收入戶助學金、急難慰問金、學生工讀金等多項補助措施。

教育部今天發布新聞稿指出，自108年度至112年度，學產基金已累計補助弱勢學生金額高達27.4億元，超過78萬學子獲得實質幫助。

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為進一步提升學產土地的運用效益，教育部近期修正「學產不動產標租作業要點」，將基地首次租期延長到30年，並可再續租20年，以利房屋興建使用。

教育部表示，新政策已在最新年度的「國有學產土地公開標租」中率先適用，邀請社會各界善心人士踴躍參與公益，所支付的每一分租金，都將化為助學力量，改變弱勢學子的未來。（編輯：張雅淨）1140213

#教育部
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