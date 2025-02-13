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林試所聲學監測福山植物園 可辨四季、颱風變化

2025/2/13 13:24（2/13 13:56 更新）
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林試所表示，著手在福山植物園導入聲學監測2年，資料處理後繪製出2個年度聲景動態圖。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月13日
林試所表示，著手在福山植物園導入聲學監測2年，資料處理後繪製出2個年度聲景動態圖。（林試所提供）中央社記者楊淑閔傳真 114年2月13日
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（中央社記者楊淑閔台北13日電）林試所表示，資料處理技術日新月異，國際10年來展開聲學監測生態變化、災後復育等，福山植物園執行2年，可辨四季變化、颱風來溪流聲突出，蓮華池研究中心多年錄音也可分析。

農業部林業試驗所今天發布新聞訊息指出，已導入聲學監測觀察福山植物園的聲景動態，將用以長期監測環境的生物物候動態，並區分成水生池、原始森林兩種聲景，進行分析與呈現。

林試所助理研究員蕭明堂說，福山植物園水生植物池的聲景顯現四季分明，3月至5月清晨由鳥鳴主導森林聲景，反映著繁殖季節到來，直至5月底。緊接而來的是喧鬧的蟬鳴，有10多種陸續出現，延續到9月底。夜晚主要是腹斑蛙和直翅目鳴蟲的合唱。秋冬生物活動減少、顯得寧靜，但不時穿插東北季風帶來的風雨聲。

福山植物園的原始森林聲景，蕭明堂表示，夜晚主要由直翅目昆鳴蟲主導，並穿插艾氏樹蛙輕巧的「低－低－低－」聲。夏、秋季颱風帶來的大雨，常使得森林裡的山溝出現間歇性溪水，期間引起的水聲，也反映在資料處理後的聲景動態圖上。

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蕭明堂提到，福山植物園的聲學監測執行2年，資料處理後繪製出這2個年度水生植物池、原始森林的聲景動態圖，森林部分可見分別有1條、3條深藍色線，紅色則是蟬鳴，對比可見2024年比2023年稍晚出現等。

蕭明堂強調，聲學監測需要長時間執行，隨著相關工具技術、AI科技發展，這10年國際間明顯積極投入，林試所在福山植物園執行2年，並持續進行；先前也有研究人員在蓮華池研究中心錄音多年，可進行資料處理，將有助於建立長期且系統化的聲景基礎數據，用於評估生態系統的變化、脆弱性等，提出管理對策。（編輯：張雅淨）1140213

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