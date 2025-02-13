加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
首頁 / 生活

急診恐再塞2週 衛福部籲輕症先到基層就醫

2025/2/13 16:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北13日電）春節過後急診仍大塞車，每天就診超過2萬人次。衛福部今天說，其中一半以上是輕症，呼籲民眾若僅輕微腹瀉、流鼻水，應先到基層診所就醫；塞床情況預估還要2、3週才能趨緩。

根據衛生福利部醫事司統計，今年春節平均每天急診就診3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人；截至昨天為止，就診仍達2.2萬人次，相當於過去平常假日就診人次。

衛福部醫事司司長劉越萍下午接受媒體聯訪指出，今年農曆春節長達9天，加上天冷、流感、諾羅等多重因素，推測是這一波急診壅塞原因，而根據疾管署評估，類流感疫情大約在這週元宵節活動會衝上最高峰，接著反轉向下，推估急診恐怕還要2到3週左右才能消化。

大年初二那天急診湧入4.5萬人次達最高峰，劉越萍說，直到昨天，單日全國急診室仍有超過2.2萬名民眾，但其中一半以上都是輕症，呼籲民眾一定要自主分流，若只是輕微腹瀉、發燒、流鼻水等症狀，「不要再前往醫院」，應可有效地減緩急診塞車。

過往平常的期間，衛福部說明，北部通常以台大、林口長庚比較容易有急診壅塞的情形，至於中南部也會有部分醫院會發生，例如中國醫藥大學附設醫院等，成大、高醫、高雄長庚則是偶爾會有部分時間壅塞，但並非常態。

劉越萍說，在氣爆事件發生後，初步瞭解目前台中市的醫療量能足夠，已請急救責任醫院提高警戒，做好接收傷病患的準備。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為緩解醫院急診壅塞，衛福部今天二度針對春節以來急診壅塞問題開會。主持會議的衛福部次長林靜儀表示，今年正好逢年後腹瀉、流感等2種疫情同時燒起來，原本應該在基層治療、檢傷，但民眾第一時間都湧入大醫院，「在此拜託民眾，先到基層做第一線處理」。

林靜儀強調，雖然調查後發現，區域醫院的急診待床比較沒有等不到病床的問題，仍拜託民眾先到基層就醫，由醫師判斷或協助轉診到區域醫院，不要直接跑去大醫院造成困擾，同時也請各大醫院協調病床的調度。（編輯：李亨山）1140213

劉越萍
衛福部推外科醫師精進計畫 強化重災應變能力病主法將6週年 衛福部拚預立醫療決定年增2.5萬人
林靜儀
台中新光三越氣爆 衛福部：已啟動大量傷患機制水電費預算遭砍 衛福部記者室晚間6時關燈
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：