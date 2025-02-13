急診恐再塞2週 衛福部籲輕症先到基層就醫

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（中央社記者沈佩瑤台北13日電）春節過後急診仍大塞車，每天就診超過2萬人次。衛福部今天說，其中一半以上是輕症，呼籲民眾若僅輕微腹瀉、流鼻水，應先到基層診所就醫；塞床情況預估還要2、3週才能趨緩。

根據衛生福利部醫事司統計，今年春節平均每天急診就診3.7萬人次，高於去年同期的2.7萬人；截至昨天為止，就診仍達2.2萬人次，相當於過去平常假日就診人次。

衛福部醫事司司長劉越萍下午接受媒體聯訪指出，今年農曆春節長達9天，加上天冷、流感、諾羅等多重因素，推測是這一波急診壅塞原因，而根據疾管署評估，類流感疫情大約在這週元宵節活動會衝上最高峰，接著反轉向下，推估急診恐怕還要2到3週左右才能消化。

大年初二那天急診湧入4.5萬人次達最高峰，劉越萍說，直到昨天，單日全國急診室仍有超過2.2萬名民眾，但其中一半以上都是輕症，呼籲民眾一定要自主分流，若只是輕微腹瀉、發燒、流鼻水等症狀，「不要再前往醫院」，應可有效地減緩急診塞車。

過往平常的期間，衛福部說明，北部通常以台大、林口長庚比較容易有急診壅塞的情形，至於中南部也會有部分醫院會發生，例如中國醫藥大學附設醫院等，成大、高醫、高雄長庚則是偶爾會有部分時間壅塞，但並非常態。

劉越萍說，在氣爆事件發生後，初步瞭解目前台中市的醫療量能足夠，已請急救責任醫院提高警戒，做好接收傷病患的準備。

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為緩解醫院急診壅塞，衛福部今天二度針對春節以來急診壅塞問題開會。主持會議的衛福部次長林靜儀表示，今年正好逢年後腹瀉、流感等2種疫情同時燒起來，原本應該在基層治療、檢傷，但民眾第一時間都湧入大醫院，「在此拜託民眾，先到基層做第一線處理」。

林靜儀強調，雖然調查後發現，區域醫院的急診待床比較沒有等不到病床的問題，仍拜託民眾先到基層就醫，由醫師判斷或協助轉診到區域醫院，不要直接跑去大醫院造成困擾，同時也請各大醫院協調病床的調度。（編輯：李亨山）1140213