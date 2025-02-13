台積電帶動周邊商機 台灣旅宿業進軍熊本Q2營業

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（中央社記者余曉涵台北13日電）鎖定台積電赴日本熊本設廠帶動的周邊商機，台灣旅宿業者搶進熊本，預計今年第2季將為熊本台積電所帶來的商務差旅市場提供服務。

台灣旅宿業者DoMo集團今天發布新聞稿表示，獲台灣資深觀光業者投資，於2023年挹注30億日圓興建酒店式公寓Formosa Hills DoMo熊本館，預計今年3月正式落成，目前進入建物工程驗收階段。

DoMo集團指出，啟用後將成為熊本台積電生活圈的地標性建築，不僅能提供商務旅客住宿服務，更成為台商進軍熊本的行動辦公室與商務據點，預計將帶動集團業績倍增。

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DoMo集團董事長李奇嶽表示，將鎖定80%台灣商務旅客，20%日本及其他國家商務旅客，以滿足短期出差市場需求，同時能大幅提升集團獲利。

DoMo集團指出，Formosa Hills DoMo熊本館14層樓高，共65戶3房2廳設計，客廳具多功能商務辦公功能，可視訊會議、接待訪客、也能作為企業熊本行動辦公室使用。此外也提供商務郵件代收代寄服務，解決商務旅客處理文件需求。（編輯：張雅淨）1140213