毛小孩400億商機成另類動能 超商推專區布局貓類用品

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（中央社記者何秀玲台北14日電）據財政統計資料庫，2023年台灣寵物產業銷售額破新台幣400億元。4大超商看好毛小孩商機為另類成長動能，甚至有專區陳列，大搶寵物店生意。

統一超和全家近期大力布局貓食與用品市場，萊爾富今年將整合寵物專架，OK優化寵物商品線，衝刺營運。

統一超表示，根據內部觀察，實體門市寵物商品業績每年持續以雙位數成長，除了網羅人氣品牌，導入小規格貓狗必備罐頭、乾糧、肉泥與零食等，看好近年貓口飼養數大幅增加，帶動貓食市場成長逾3成，其中以貓罐頭、貓零食銷售賣力最佳。

統一超表示，2024年起強化寵貓用品與食品的商品結構，目前已販售用品、食品、玩具等類別商品，今年更首次針對貓節日推出相關產品和食物搶業績。

全家內部銷售數據顯示，購買寵物食品的會員年齡主要集中在25至40歲，有7成為女性，購買頻次高峰則為晚間下班後時段，顯現有毛孩的年輕小資族重視寵物商品購買便利性。

全家觀察，近年貓咪相關商品銷售占比比狗高，其中貓咪罐頭更為寵物商品類別銷售冠軍，其次則為貓咪肉泥與狗罐頭；近期也將衝刺22日日本貓之日，推出相關商品。

萊爾富表示，台灣少子化問題日益嚴重，看好毛孩市場商機，早在1996年就引進首支寵物商品販售，有逾9成門市的日用品貨架上設置有寵物商品陳列盒或寵物商品層架，販售逾20多款寵物商品，業績年年成長，每年的寵物商品銷售額更突破數千萬元。

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萊爾富2021年5月將門市部分雜誌架調整為寵物專架，截至2024年12月底有1136家門市有寵物專架，若以單品貢獻銷量排名，以貓罐頭、狗罐頭和乾糧為前3名。

OK超商表示，根據門市數據統計，過去3年寵物銷售平均成長率達50%，今年業績較去年同期有1成以上成長，具穩定市場增長力道。OK瞄準這波寵物經濟熱潮，持續優化其寵物商品線，衝刺毛小孩商機。（編輯：張均懋）1140214