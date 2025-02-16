教部補助61大專、81案職涯輔導 4成連結AI

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（中央社記者許秩維台北16日電）教育部青年署114年補助61所大專辦理81案職涯輔導計畫，其中4成與AI相關；例如銘傳大學規劃實施全面性的職場見習方案，並鼓勵學生跨領域結合AI、大數據等面向。

教育部今天發布新聞稿指出，現今社會人工智慧、大數據與生活已產生緊密連結，職涯輔導課程與活動類型也不斷創新，教育部青年發展署辦理「大專校院推動職涯輔導補助計畫」，補助學校結合業界資源，辦理多元職涯輔導方案。

根據教育部資料顯示，114年共補助61校、81案，其中4成（32案）職涯輔導計畫與AI相關，協助學生開創未來職涯藍圖。

連續5年獲青年署全校類職涯輔導計畫補助的銘傳大學，參與計畫的師生從1萬多人次逐年成長至逾6萬人次，剛開始僅傳播學院參與，後來陸續擴散至國際學院、管理學院、觀光學院、金融科技學院等4學院，逾9成學生認為參與計畫對職涯發展有幫助。

銘傳大學整合校內行政及教學等單位資源，整體規劃職涯輔導活動，除了於通識課或專業課融入青年署職涯輔導教材，也為學生安排職業興趣測驗及職能評量、企業參訪、全英語培訓、校外見習、多元主題工作坊等職涯輔導活動，並由系所專業職輔老師一對一提供職涯諮詢建議。

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銘傳大學今年也規劃實施全面性的職場見習方案，結合校內各系專業職能與通識教育共通職能的課程地圖與業界資源，在學生職場見習前先邀業界講師分享就業經驗，逐步引導學生認識職場；另外，也鼓勵學生跨領域結合人工智慧、大數據等面向，借助新興科技，在各領域中具有更廣泛的實務應用能力。

銘傳大學廣告暨策略行銷系四年級學生張晨榆分享，因所讀科系出路廣闊，職涯選擇多反而感到迷茫，大一選修的生涯規劃通識課，成為引領他思考未來方向的敲門磚，之後參加職涯研習營，透過專案企劃撰寫、口語溝通表達能力訓練、簡報提案等密集訓練，助自己增加實戰力。（編輯：陳清芳）1140216