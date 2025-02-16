台灣進軍柏林影展 「愛作歹」等2電影有望抱泰迪熊獎

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（中央社記者林尚縈柏林16日專電）台灣電影在本屆柏林影展表現亮眼，共有3部國片及1部台美英合製影片入選、入圍；其中同志犯罪驚悚片「愛作歹」與講述3名黑人酷兒女性踏上旅程的公路電影Dreams in Nightmares入選全景單元，有望角逐專屬LGBTQ+題材的泰迪熊獎。

第75屆柏林影展在大雪中盛大開幕，包括「愛作歹」、「河鰻」與「三廳電影」以及台灣國際合製電影Dreams in Nightmares入選、入圍本屆柏林影展，再創佳績。

其中新銳導演朱平首部劇情長片「愛作歹」，由金馬獎男配角施名帥與金鐘獎男配角黃冠智主演，以獨具「台味」的黑幫同志題材，入選本屆柏林影展電影大觀（Panorama）單元。

另入選同單元的Dreams in Nightmares為台灣與英美合製片，台灣製片人劉品均今天將在柏林參加該電影首映。這兩片皆有望角逐專為LGBTQ+題材設立的泰迪熊獎。

泰迪熊獎（Teddy Award）是柏林影展於1987年創立的影展獨立電影獎項，專門表彰LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）題材的電影作品。

該獎項旨在表彰對LGBTQ+議題具有藝術價值與社會意義的作品，並促進酷兒權益，已成為全球最重要的酷兒電影獎項之一。

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泰迪熊獎最初由柏林同志電影人史派克（Wieland Speck）發起，一開始僅從入選電影大觀單元的影片中挑選，隨著影響力提升，如今獎項涵蓋泰迪熊獎「最佳劇情片」、「最佳紀錄片」、「最佳短片」及「泰迪熊特別獎」等類別，並由國際評審團選出得獎作品。

台灣電影也是泰迪熊獎常客，包括由楊丞琳主演的「刺青」（2007）、張作驥導演的「醉．生夢死」（2015）、黃惠偵拍攝同志母親的紀錄片「日常對話」（2017），與蔡明亮的「日子」（2020），都從柏林影展抱回這個獎項。（編輯：唐佩君）1140216